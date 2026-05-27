2026年W杯に臨む代表メンバー発表後、ブラジル国内では背番号にも注目が集まっているようだ。代表メンバー発表前に行われた最後の試合、クロアチア戦ではヴィニシウス・ジュニオールが10番を背負っていた。しかし、ブラジルメディア『UOL』は、本大会ではネイマールがブラジルのエースナンバーを背負う可能性を報じている。ペレ、ジーコ、リバウド、ロナウジーニョ、そしてネイマール。ブラジルの“10番”といえば、サッカーの歴史