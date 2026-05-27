2026W杯は、韓国代表にとってFWソン・フンミンを中心に戦う最後の大会となるだろう。トッテナム時代にプレミアリーグ得点王のタイトルも手にしたソン・フンミンは韓国にとって絶対のエースであり、その存在は33歳を迎えた今も特別だ。しかし、ピークは明らかに過ぎたと言える。現在はアメリカ・MLSのロサンゼルスFCでプレイしているが、今年はリーグ開幕から13試合をこなして0ゴール9アシストの成績に留まっている。アシスト数は印