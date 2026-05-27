2023-24シーズン、2024-25シーズンとアストン・ヴィラでスーパーサブとしてブレイクを果たした際には、コロンビアのエースになっていくかと思われた。しかし、25日に発表された2026W杯へ向けたコロンビア代表メンバーの中にFWジョン・デュランの名前はなかった。アストン・ヴィラでのブレイクは見事だったが、その後デュランは21歳でサウジアラビアのアル・ナスル移籍を選択。欧州のビッグクラブからも関心が寄せられていただけに