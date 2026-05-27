5月24日に行われたWTTコンテンダーラゴス女子シングルスで大藤沙月（世界ランク12位）が、優勝を果たした。この大会には中国人選手は出場していなかったが、中国人選手が度々煮湯を飲まされているカットマン佐藤瞳（同25位）を準決勝で、橋本帆乃香（同14位）を決勝で下しての堂々の優勝だった。中国の大手スポーツサイト「捜狐」は決勝戦の模様を詳細にレポートし、大藤のスピード豊かな攻撃が熟練のカットマンたちの技術を凌駕し