アイントラハト・フランクフルト所属DF小杉啓太が、今夏に退団する可能性を現地メディアが報じている。小杉は湘南ベルマーレU-18在籍時の2024年にスウェーデンのユールゴーデンへ移籍。昨年12月にはフランクフルトへの完全移籍が発表され、今年1月からブンデスリーガへ舞台を移していた。しかし、小杉はいまだトップチームでの出場機会を得られていない。『Frankfurter Rundschau』によると、当時の指揮官アルベルト・リエラは小杉