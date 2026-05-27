AND2BLEが、1stミニアルバム『Sequence 01: Curiosity』よりタイトル曲「Curious」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】AND2BLE、メンバーのこれまで隠されていた魅力を映し出す「Curious」MV） 本楽曲は、新たな始まりの瞬間、危うい好奇心がもたらす変化に恐れることなく向き合うという、自信と抱負を込めた一曲。シンセポップとフューチャーハウスの要素が融合したEDMトラックで、作詞にはメンバ