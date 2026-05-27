先日行われたセリエA最終節でジェノアに1-0で勝利したレッチェ。これでレッチェは勝ち点38となり、何とか17位でセリエA残留を決めることになった。残留争いへの注目度は低かったかもしれないが、この残留劇はレッチェにとって大きな意味を持つ。これでレッチェは2022-23シーズンから4シーズン連続でセリエA残留を決めたことになるが、これはクラブ初のことだ。21世紀以降の戦いを振り返ると、レッチェは2001-02シーズンにセリエA16