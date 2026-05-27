お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が26日に自身のアメブロを更新。子ども達の「児童運動会」が開催されたことを報告した。この日、小原は運動会当日について「交代制で3部にわかれます！」と説明。「兄妹は3部バラバラでして 母は最初から最後まで全学年みることになります」と明かし「当日、兄妹はお互いを応援できません」とつづった。しかし「今日は児童運動会！全学年で運動会をします！」と報告。「毎年、児童運動会の