KDDIとNTTドコモは、ひとつの装置で両社の基地局からの電波を中継できる共用中継器を開発した。京セラも協力したもので、5Gミリ波エリアを効率的に拡大する目的。 今夏には、上野恩賜公園で新型中継器を活用した実証実験が開始される。 2社のミリ波を中継できる 5G通信で使われるミリ波は、国内では28GHz帯が利用されている。活用が進んでいなかった分、携帯電話用として広く割り当てられており、高速大容量な通