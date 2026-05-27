俳優の川崎麻世が25日に自身のアメブロを更新。総勢70人でのバーベキュー大会を開催したことを報告した。この日、川崎は「昨日はずっと雨予報が曇りになって晴れる時間もあり 雨男の俺は一安心」と安堵した様子で切り出し「仲間達が70人集まってのバーベキュー大会でした」と報告。当日は妻の花音さんも参加したといい「妻を含めて飲食店経営者も数人いて沢山の焼き台も手際よく手伝ってくれた皆さんに感謝します」と述べた。また