お笑いタレントのだいたひかるが26日に自身のアメブロを更新。子育てによる食事の変化や、日常のエピソードを明かした。この日、だいたは「家にあるストックで昼食です」と切り出し、生活雑貨『無印良品』のキーマカレーを食べたことを報告。続けて「子育てが始まり、自分でも変わったと思う…早食いになった事」と告白し「ヨーグルトみたいに、食べ終わってしまいます！5分もかからずに」とそのスピードを明かした。また、続けて