石川県輪島市町野町出身で東京在住のシナリオライター、藤本透さんは、現地ならではの情報や行政の情報をまとめ、ご自身の実家も被災しながら、発災から一日も休むことなく、X(旧・Twitter)で発信を続けています。ふるさとの今を見つめる藤本さんによる連載記事、第22回目です。※記事の内容は、2026年4月下旬から5月下旬のものです。町野町に咲く花4月下旬、これから農繁期が本格化する町野町では新緑や草花の青が眩しく感じられ