俳優桜田ひより（２３）と木戸大聖（２９）のＷ主演映画「モブ子の恋」（６月５日公開）の公開直前イベントが２５日に東京都内で行われた。共演の早瀬憩（１８）が登壇した。今クールにはフジテレビ月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」に出演している。舞台あいさつでは月９で演じた女子高校生の姿とは雰囲気を一変させ、腰の高さが印象的な細身の白ドレスにヒールを合わせ、１８歳には見えない、透明感の美しさで会場を魅了した