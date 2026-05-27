女優・のんが２７日、都内で行われた水産食品会社ニッスイの「国産養殖サーモンに関する事業説明会＆試食会」に出席した。国産養殖による「サーモン」を味わうことを通じて、持続可能な食の未来への取り組みを普及するイベント。サーモンの和風カルパッチョを調理実演し試食。「カルパッチョだ、めっちゃおいしい。（塩昆布が）利いてますねぜひ今日のレシピを試してほしい」と食リポした。最近、木の世話を始めたことを明か