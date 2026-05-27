「卓球・アジア選手権国内選考会」（２７日、所沢市民体育館）女子決勝トーナメントの準決勝が行われ、早田ひな（日本生命）が赤江夏星（日本生命）に０−３でストレート負けを喫した。「世界選手権が終わってから、『これでいけるかもな』という部分と、立ち直りきっていない両方の気持ちが混在していた。優勝を狙いにきていた中での敗戦となり、悔しい気持ちが大きい」と悔し涙を流した。この日の準々決勝の高森愛央（大阪