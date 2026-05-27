巨人は、２８日のソフトバンク戦（東京ドーム）でスケートボード選手の佐々木音憧（とあ）が始球式を務めると発表した。同日は「イープラスナイター」として開催。イープラスは、世界最大のアクションスポーツの国際競技会「ＸＧａｍｅｓＣｈｉｂａ２０２６」のオフィシャルチケッティングパートナーとして参画している。佐々木は４歳の時に兄の影響でスケートボードを始め、１７年に当時最年少記録となる１０歳で国内