２７日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に元ＡＫＢ４８で女優の野呂佳代が出演。デビュー前の衝撃事実を告白した。幼少期を振り返り、「女優さんになりたい夢があった。テレビに出てお芝居することが楽しそうだなと」という野呂。デビューの機会を探るも、「オーディション送っても送っても受からなくて…」と苦戦した。そんな中、「人生で最後だなって思ったＡＫＢ４８のオーディションに受かって。