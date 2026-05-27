◆米大リーグドジャース１５―６ロッキーズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が登板前日の２６日（日本時間２７日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４回の３打席目に右手に死球が直撃するアクシデントに見舞われ、５回に代打が送られ、今季初の途中交代となった。それでもチームは６回までに５本塁打、今季最多タイとなる１５得点を奪い