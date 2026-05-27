アイドルデュオ「ROIROM」の浜川路己（20）が26日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2・22）に出演。最近の悩みについて語った。この日は同局の「有明春祭り」で行われた公開収録の模様を放送。MCの若槻千夏と心理テストを行った。ファンサービスで分かるピュア度テストを行い、3人で客席に向かってサインボールを投げる展開に。ファンサの様子を見ていた公認心理師の小高千枝氏から「路己くん