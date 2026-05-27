ユニクロのセルフレジは、レジに商品の入ったカゴを置くだけで、商品を1点ずつスキャンしなくても合計金額を自動で表示してくれるという、画期的なシステムが導入されており、初めて利用した際、その便利さに驚いた人も多いのではないでしょうか。 ところが最近、SNSで「ユニクロのセルフレジで会計したら、買っていない商品まで表示された」「ポケットの中に関係のないタグが入っていた」といった投稿が話題になっています