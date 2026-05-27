夜中に突然の腹痛など急な症状に見舞われ、万一の可能性を考えて救急車を呼んだ経験がある人もいるのではないでしょうか。しかし、実際に大病院へ搬送され、検査の結果「軽症」と判断された場合、7000円ほど請求される可能性があります。 救急車は無料のはずなのに、なぜ費用がかかるのでしょうか。本記事では、「選定療養費」の仕組みと、費用がかかるケース・かからないケースの違いについて解説します。