2026年9月1日から、生活道路と呼ばれる住宅街の道路における自動車の法定速度が見直されます。 これまで、標識などで最高速度が指定されていない場合は、法定速度60キロメートル／時とされていましたが、改正後は30キロメートル／時に引き下げられます。この変更により、普段どおりの感覚で運転していると違反となる場合があり、反則金が科される可能性もあるため注意が必要です。 本記事では、9月に改