是枝裕和監督がソン・シギョンの公式YouTubeチャンネルに出演することがわかった。5月27日、韓国メディア『IZE』がこれを報じた。【写真】ソン・シギョン、日本女優と熱愛説記事によると、是枝監督は新作映画『箱の中の羊』の韓国公開に合わせて6月4日から1泊2日の日程で訪韓し、プロモーション活動の一環としてソン・シギョンのYouTubeチャンネルに出演するという。ホストを務めるソン・シギョンは、Netflixの『隣の国のグルメイ