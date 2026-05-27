ALPHA DRIVE ONEが、初夏らしい“爽やかな少年美”を前面に押し出した新曲で、韓国国内外の音楽チャートで存在感を見せている。ALPHA DRIVE ONEは5月26日18時、プロローグシングル『No School Tomorrow』とタイトル曲『OMG！』のミュージックビデオを電撃公開した。【写真】「イケメン集団が…」ALD1、日本に出没タイトル曲『OMG！』は、リリース直後から韓国主要音源プラットフォームの最新チャート上位にランクインしただけでな