【モデルプレス＝2026/05/27】モデルの西山茉希が5月26日、自身のInstagramを更新。作り置き料理4品を公開し、反響を呼んでいる。【写真】40歳2児のママモデル「全部絶対に美味しい」砂肝の炒め物など作り置き4品◆西山茉希、手際抜群の「作り置キッチン」4品披露西山は「〜作り置キッチン〜」と題し、リール動画を投稿。「＃人参きゅうりの渋滞を整理」「＃緑黄色野菜は油と一緒に摂取がよし」とハッシュタグを添え、人参ときゅう