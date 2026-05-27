【シリアス パラダイス・コニーVer.】 2027年7月 発売予定 価格 通常版・スペシャル版：各26,400円 海外のホビーメーカー「AniGame」は、フィギュア「シリアス パラダイス・コニーVer.」を2027年7月に発売する。価格は26,400円。 本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、ロイヤル陣営所属の軽巡洋艦「シリアス」の着