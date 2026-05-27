【ファイナルファイト アクションフィギュア マイク・ハガー】 12月 発売予定 価格：17,270円 海外メーカー「ストームコレクティブルズ」は、アクションフィギュア「ファイナルファイト アクションフィギュア マイク・ハガー」を12月に発売する。価格は17,270円。 本商品は「ファイナルファイト」より元プロレスラーにしてメトロシティ市