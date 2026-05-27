◇卓球アジア選手権大会 日本代表選手選考会(27日、所沢市民体育館)今年10月にウズベキスタンで開催されるアジア選手権の日本代表選考会が26日から開催。早田ひな選手が準決勝で敗退しました。今大会は第1ステージで8組に分かれ総当たり戦を行い、1位突破。27日のステージ2はトーナメント戦となり、準々決勝から決勝まで戦い、優勝者が代表の切符をつかみます。第1ステージ2試合を連続ストレート勝利、準々決勝でもストレート勝利