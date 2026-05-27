神戸市で2019年、指定暴力団山口組系組員を銃撃し重傷を負わせたとして、殺人未遂罪などに問われた山健組の中田浩司組長（67）を無罪とした大阪高裁判決が確定したことが27日、分かった。検察側が期限の26日までに上告しなかった。