北海道旭川市で2024年、女子高校生を橋から落下させ殺害した罪などに問われている女の裁判で27日、共犯の女の証人尋問が始まった。内田梨瑚被告（23）の裁判に、小西優花受刑者（21）が証人として出廷した。内田被告は「女子高校生が橋から落下した場面は見ていない」「橋から落下させていない」と殺人などの罪を否認している一方、小西受刑者は内田被告が押したとしていて、2人の主張は真っ向から対立している。一礼して法定内に