スター・ウォーズ×空調服。一見すると異色の組み合わせながら、ファンやバッテリーのメカニカルな存在感が、銀河の世界観と驚くほど好相性です。株式会社空調服は、SF映画の金字塔「スター・ウォーズ」シリーズのデザインを採用したTシャツ型空調服と専用デバイスを、5月27日正午より公式ECサイト限定で発売します。ラインナップには、シリーズを象徴するキャラクターである「ダース・ベイダー」と「マンダロリアン（ディン・