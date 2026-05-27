5月21日、中国のテクノロジー小売大手である美団（Meituan）は、同社独自のドローン低空物流ネットワーク「低空航網」を正式に常態化運営へ移行し、同時に全国の事業者向けに認定サービスプロバイダーの募集を開始したと発表しました。これは、美団のドローン物流が小規模な実証実験から正式な商業運営へと格上げされたことを示していますが、全面的な普及にはまだ距離があるとみられています。同日は深セン市で「2026年世界ドロー