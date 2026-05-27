GRヤリス特別仕様車の抽選応募がスタート2026年5月27日、トヨタのモータースポーツ部門であるGAZOO Racingは、トヨタ「GRヤリス」の特別仕様車「MORIZO RR（モリゾウ RR）」と「Sebastien Ogier 9x World Champion Edition（セバスチャン・オジエ 9x ワールドチャンピオン エディション）」の抽選応募受付を開始しました。いずれも国内100台限定となる希少モデルで、応募はスマートフォン向けアプリ「GR app」を通じて行われま