○ドジャース15−6ロッキーズ●＜現地時間5月26日ドジャー・スタジアム＞5本塁打・15得点とロサンゼルス・ドジャース打線が爆発して4連勝。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」で先発出場したが、5回の第4打席で代打が送られて今季初の途中交代となった。過去11打数7安打と得意にしている左腕フリーランドに対し、初回の第1打席はカウント1-0から低めのナックルカーブを捉えるも、二塁手正面へのライナー。その後