SUPER EIGHTが、ニューEP『ダンダーラ』を8月5日にリリースする。 （関連：SUPER EIGHT 安田章大が提示したSTARTOが持つ“音”の幅広さWEST.、Travis Japan、B&ZAIメンバーが集結！） 今作は、令和8年8月8日の“超八（スーパーエイト）の日”に向けて制作された作品。CD作品としては、2024年7月31日発売のアルバム『SUPER EIGHT』以来、約2年ぶりのリリースとなる。 収