ハーマンインターナショナルが展開するオーディオブランド「JBL」より、ポータブルBluetoothスピーカー『JBL Charge Essential 3 SE』が、6月3日にJBLオンラインストア、JBL公式楽天市場店、JBL公式Yahoo!店、Amazon JBL公式ストアにて限定発売されることが発表された。 【画像あり】お馴染みのオレンジカラーですらもグレーに本体外観 JBL Essentialラインは、機能とカ