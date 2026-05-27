警察官になりすまし、70代の女性から現金1150万円をだまし取ったとして、中国籍の36歳の男が逮捕されました。男は詐欺グループの指示役とみられています。詐欺の疑いで逮捕されたのは、中国籍で埼玉県新座市の無職・翁聡明容疑者（36）です。翁容疑者は去年3月、他人と共謀して電話で警察官になりすまし、北海道旭川市の70代の女性に「あなた名義の携帯電話や口座が悪用されており、口座に入っている現金に付いている指紋を確認す