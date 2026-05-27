タレントの照英さんが5月27日、自身のインスタグラムを更新。自宅トレーニングルームでの筋トレ動画と写真を投稿しました。【写真を見る】【 照英 】52歳 “バッキバキ” 肉体美を披露「厳しい愛犬監督」に見守られながら19歳長男への対抗心燃やし “ガチ筋トレ” 公開投稿には「本日も朝から全力で筋トレだ」と綴られており、「日に日に筋肉量が増えてきたよ」「諦めるなまだまだやれる・・・継続は力なり！」というメッセー