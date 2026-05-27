タレントで女優の野呂佳代（42）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。父の職業を明かす場面があった。東京都出身の野呂は司会の黒柳徹子から「お父さまは美容院を経営してらしたんですって」と振られ、「はいそうです」とうなずいた。美容師になろうとは思わなかったかと問われ「ありましたが、幼少期からずっと女優さんになりたいっていう夢があったので」と明言。「途中美容学校も通っ