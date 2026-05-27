フィギュアスケーターの浅田真央が２７日、都内で行われた「アルソア」のブランドリニューアル＆新製品発表会にゲストとして参加した。アルソアは来年の創業５５周年に先立って、ブランドロゴ、ブランドメッセージを刷新し、新製品を発売する。ブランドメッセージの「Ｓｙｎ―Ｌｉｆｅ」の「Ｓｙｎ」にちなみ、最近気づいた新しい一面を聞かれると、浅田は「指導者としてのやりがい」と答えた。浅田は昨年８月に「木下ＭＡＯ