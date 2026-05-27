【「バイオハザード レクイエム」セール】 期間： 6月10日まで（PS5版） 6月22日まで（Switch 2版） 価格： 7,192円（通常版） 7,992円（デラックスエディション） カプコンは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2版「バイオハザード レクイエム」について、期間限定セールを6月10日まで（Nintendo Switch 2版は