◆ファーム・リーグ巨人―ヤクルト（２７日・ジャイアンツタウンスタジアム）下半身のコンディション不良から約３週間ぶりの実戦復帰となった巨人のリチャード内野手（２６）が、復帰初戦の第１打席でいきなり快音を響かせた。「３番・ＤＨ」で先発出場。初回無死一、二塁のチャンスで左腕・石原に対し、カウント１―０から高めの球を捉えた打球は、中堅左で弾む先制の適時二塁打となった。２日のファーム・リーグ広島戦（