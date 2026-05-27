映画『正直不動産』の舞台挨拶が25日に福岡・T・ジョイ博多、26日に大阪・TOHOシネマズ梅田で行われ、主演の山下智久が登壇した。山下智久同作は、2022年に放送されたドラマを皮切りに、スペシャルドラマやシーズン2、スピンオフと展開してきた人気シリーズの劇場版。原作は累計発行部数415万部を突破した同名漫画で、不動産業界の“闇”や情報格差に切り込みつつ、“嘘がつけなくなった営業マン”が正直さだけで奮闘する姿を描く