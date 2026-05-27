◆卓球アジア選手権国内選考会最終日（２７日、埼玉・所沢市民体育館）決勝トーナメントの女子準決勝で２４年パリ五輪シングルス銅メダルの早田ひなは同じ日本生命の後輩・赤江夏星に０―３で敗れた。４強入りを逃し、選考会での１０月のアジア選手権（ウズベキスタン）の出場権には届かなかった。今後は世界ランク上位での代表入りを目指す。敗戦後は客席からねぎらいの拍手を送られ、気丈に振る舞った早田は「悔しい気持