俳優・アーティストののん（32）が27日、都内で行われたニッスイ「国産養殖サーモンに関する事業説明会兼試食会」に登場。海をイメージした衣装で姿を見せた。【写真】ほっぺたぷっくり！おいしそうに食べるのんニッスイのグループ会社である「株式会社ニッスイサーモン」は、同社が生産する国産養殖サーモンを統一ブランド「ニッスイサーモン」として展開を開始。のんは、「ニッスイサーモン」キャンペーンのイメージキャラク