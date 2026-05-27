宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２７日、日本の新型無人補給船「ＨＴＶ―Ｘ」１号機が大気圏に再突入し、燃え尽きたとみられると発表した。昨年１０月に国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に物資を届けた後、地球の周りを飛行しながら次世代技術の実験を行っていた。ＪＡＸＡの伊藤徳政プロジェクトマネージャは同日の記者会見で「非常に満足のいく開発運用結果が得られた」と振り返った。ＨＴＶ―Ｘの搭載能力は先代機「ＨＴ