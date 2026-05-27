吉本新喜劇のもじゃ吉田（41）は27日、「第52回吉本新喜劇GM月例会見」に出席。6月4日に大阪・なんばグランド花月で公演「ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』〜チーム矢作がやってくる！〜」の開催を発表した・テレビ、ラジオの競馬番組での名予想で知られるビタミンSお兄ちゃん（47）を「日本一の競馬芸人」と慕う吉田。「競馬を題材にした新喜劇をやります」と語り「あの矢作先生に出ていただ