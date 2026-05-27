インターメスティックが４日ぶりに反発している。２６日の取引終了後に、シンガポールで「Ｚｏｆｆ」ブランドのメガネ小売店をフランチャイズ展開するゾフ・アイ・シンガポール社の全株式を６月２日をメドに取得し完全子会社化すると発表しており、好材料視されている。 同社は海外事業の運営体制を市場ごとに見直すなかで、シンガポール事業については、今後の東南アジア展開における戦略的重要性