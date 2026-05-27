ブライトンは26日、MFソリー・マーチの今季限りでの退団を発表した。1994年7月20日生まれの31歳はブライトンの下部組織で育ち、12-13シーズンにトップチームに昇格。その後はクラブ一筋でキャリアを歩み、公式戦311試合28得点32アシストを記録した。22-23シーズンには、ブライトンに復帰したMF三笘薫と強力な両翼を形成。右のマーチ、左の三笘が多くの好機を生み出し、クラブ史上最高となるプレミアリーグ6位フィニッシュ。ク