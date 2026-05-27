パナマサッカー協会(FEPAFUT)は26日、北中米W杯に臨むパナマ代表メンバー26人を発表した。18年ロシア大会以来、2大会ぶり2度目の出場となるパナマ。当時を知るMFアニバル・ゴドイ(サンディエゴFC)、MFヨエル・バルセナス(マサトラン)、DFエリック・デイビス(プラサ・アマドール)、DFフィデル・エスコバル(サプリサ)、DFアミル・ムリージョ(ベジクタシュ)らがメンバー入りを果たした。A代表通算キャップ数はゴドイが157試合(4